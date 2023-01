Super Anguillara, tre punti d'oro contro Fenice

Prestazione sontuosa da parte dei ragazzi di Anguillara che al ritorno in campo dopo le festività sconfiggono Fenice per 3 set a 1.

Partita al cardiopalma che i padroni di casa gestiscono dall'inizio alla fine con intelligenza e lucidità. I primi due parziali si disputano sul filo del rasoio, ma sono sempre stati gli anguillarini davanti, abili poi a chiudere 25-21 e 26-24.

Segue un passaggio a vuoto nel terzo set in cui è la Fenice ad avere la meglio seppur di un soffio (23-25) ma nel quarto torna a fare la voce grossa la squadra di casa che poi chiude con il punteggio di 25-17. Il Palafagiani non si trattienre ed esplode, esaltato soprattutto dal livello del gioco espresso. Questo successo in cui l'esperienza l'ha fatta da padrona, è una vittoria importantissima in chiave salvezza visto che Anguillara scavalca proprio la Fenice e stacca la zona rossa di un paio di punti.

Ora che c'è ossigeno, la formazione romana punta ad esprimersi al meglio anche sabato prossimo quando affronterà Appio in un'altra delicata sfida salvezza, l'obiettivo è chiudere in bellezza il girone d'andata.

IL TABELLINO

ANGUILLARA - FENICE 3-1

I parziali: 25-21, 26-24, 23-25, 25-17