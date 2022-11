Primo successo Appio Roma, Why Company Azzurra al tappeto 3-1

Squadra in casa

Squadra in casa Stella Azzurra

Arriva alla quarta partita di campionato, la seconda di fila in terra sarda, la prima importantissima vittoria per l'Appio Roma.

La squadra vince 3-1 grazie ai parziali di 23-25, 25-15, 27-29, 27-29, dimostrando grande equilibrio ma anche grande carattere, soprattutto negli ultimi due set, vinti ai vantaggi.

Queste le parole di Lorenzo Pistilli: “È stata una partita importante per la nostra formazione e per il prosieguo del campionato. Ci siamo comportati da squadra che ha saputo superare le difficoltà dovute agli infortuni e alle assenze". Oltre ai problemi fisici di alcuni dei giocatori è pesata l'indisponibilità del capitano Stefano Priori. "Ma torniamo comunque a casa fiduciosi per il campionato e consapevoli del lavoro che dobbiamo fare".

WHY COMPANY AZZURRA – NER APPIO ROMA 1-3

Parziali: 23-25; 25-15; 27-29; 27-29

Ner Appio Roma: Nicolò Rossi (k), Gianluca Cervini, Fabio Noccioli, Fabrizio Ricci,, Francesco Danese, Francesco Genesio Sica, Federico Farina, Gianluca Grippo, Matteo Palombi, Giuseppe Tomei, Edoardo De Vincenzo, Davide Balducci, Giovanni Ippolito.

1°allenatore Lorenzo Pistilli

2°allenatore Giampiero Scatigna

Scoutman Camilla Ricottini