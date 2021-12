Altra stracittadina al PalaFonte: Roma Volley Club ospita la Fenice

Forte del primo posto solitario in classifica la Smi Roma Volley è pronta a dare continuità al proprio cammino, che vuol dire rimenare in testa e infilare la sesta vittoria consecutiva. Dopo aver sconfitto su un campo molto difficile la Roma 7 ecco un altro avversario di tutto rispetto, un altro incontro verità tutto cittadino. Domani al PalaFonte (diretta dalle ore 16.00 streaming sul canale YouTube della società) arriverà la Fenice, che in graduatoria occupa la zona centrale con 10 punti e che nell’ultimo match ha subito una sconfitta per mano della Lazio. É un campionato avvincente con molte pretendenti alla zona alta e molte squadre ben allestite, dunque ci sarà da prestare la massima attenzione con tutte. Lo scopo della squadra di Cristini, che sta crescendo molto di giornata in giornata nel gioco e nell’intensità, è fare bottino pieno. In campo ci saranno molti ex da Monti ad Antonucci, da Sablone a De Fabritiis, Coggiola. Insomma una gara da seguire con attenzione.

Il pensiero dello stesso Daniele Sablone alla vigilia del match: “È l’ennesima partita difficile di questo periodo, loro sono molto ben organizzati e anche giovani, questa gioventù è un punto di forza, si esaltano con un gioco bello e fisico. Se riusciamo a spegnere i loro entusiasmi la partita sarà dalla nostra parte, dovremmo far prevalere la nostra esperienza, importante sarà l’approccio”.