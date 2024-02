Ssd Colonna (pallavolo), Ciurlante applaude Under 13 e minivolley

Colonna (Rm) – Con grande pazienza e perseveranza, il Colonna sta riformando un settore pallavolo partendo dalla base. La società castellana, infatti, ha formato due gruppi femminili in questa stagione: l’Under 13 e il minivolley. Per quanto riguarda il gruppo maggiore, da tre partite è iniziato il campionato Uisp e coach Guglielmo Ciurlante (che è responsabile tecnico del settore) traccia un primissimo bilancio: “Abbiamo deciso di dare la possibilità a queste ragazze di confrontarsi con avversarie della loro età o anche più grandi. Sapevamo che ci sarebbero state difficoltà in termini di risultati, ma in questo momento è importante fare esperienza. Nell’ultimo match, disputato ieri mattina contro il Settesoli Marino, abbiamo incrociato un avversario più preparato ed è arrivata una sconfitta, ma tutto fa parte di una normale fase di crescita che le nostre ragazze devono affrontare. Il gruppo, tra l’altro, viene integrato da alcune bambine del minivolley che magari sono più pronte a livello fisico e l’obiettivo è di arrivare all’inizio della prossima stagione con un gruppo già formato che tra l’altro potrà rifare questa categoria, visto che saranno tutte nell’età Under 13 pure nella stagione 2024-25. Abbiamo preferito fare il campionato sei per sei, invece che il tre per tre, perché somiglia di più alla vera pallavolo e permette alle ragazze di capire prima come si starà in campo nei prossimi anni”. Altro aspetto importante è il sostegno delle famiglie: “C’è entusiasmo e soddisfazione da parte dei genitori che ci seguono e ci sostengono, anche perché vedono le loro ragazze che si impegnano e sono felici di giocare”. Discorso simile anche per il settore minivolley: “Abbiamo un gruppo molto numeroso di ragazzine di età compresa tra gli 8 e i 10 anni. Tranne un elemento, tutte le altre sono novizie della pallavolo. In questa seconda parte di stagione vedremo di partecipare a qualche raduno con altre società o a raggruppamenti organizzati dalla Uisp perché il confronto fa bene anche in questa fascia d’età”. Il settore volley del Colonna è pronto ad accogliere anche altre ragazze che in questo finale di stagione si volessero aggregare ad uno dei gruppi: per tutte le informazioni ci si può rivolgere alla responsabile dirigenziale del settore Roberta Castaldi che risponde al numero 3518743511.