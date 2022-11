Solidarietà, inclusione e nuove partnership per il territorio:  tutte le iniziative della Roma Volley Club

In attesa del prossimo turno ufficiale di serie A2 in programma mercoledì 23 novembre alle 20:30, la Roma Volley Club sfrutta la settimana di riposo per lavorare sul recupero fisico delle atlete e per mettere in campo 3 iniziative di grande valore sociale. La prima è una campagna di raccolta beni di prima necessità che vede protagonista RVC con l’hashtag dedicato dal club alle campagne sociali #MaiIndifferenti. La raccolta, allestita ogni fine mese da novembre 2022 a febbraio 2023, è a favore dell’Associazione KIM Onlus, che si occupa, in completa gratuità, di accoglienza, tutela e ospedalizzazione di minori, italiani o stranieri, gravemente ammalati che vivono in condizioni di disagio economico e sociale. KIM fornirà ogni mese una tabella con i beni di prima necessità di maggior utilità in quel momento. Il punto di raccolta sarà la Segreteria RVC presso la Polisportiva Palocco, dove il 29 novembre 2022, dalle 15:00 alle 19:30, i donatori potranno consegnare quanto richiesto dall’Associazione.

La seconda è un’iniziativa tesa a promuovere il movimento pallavolistico del territorio romano e in particolare quello della zona nord-est della Capitale che attualmente ospita le partite del Campionato di serie A2 sul campo del Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio. Il giorno 20 novembre alle ore 18, sul taraflex della serie A si giocherà la gara di serie B2, normalmente programmata nel pallone della Polispostiva Palocco, tra la squadra Under 18 delle Wolves che partecipa a questo campionato e l’ICS Volley Santa Lucia, squadra in testa alla classifica provvisoria, con sede a Fonte Nuova, a pochi chilometri da Guidonia Montecelio. In tale occasione si suggellerà anche una collaborazione sinergica tra le due società che vedrà un significativo scambio di maglia tra i rispettivi dirigenti. Per lanciare ancor più forte il segnale che la serie A è di tutto il movimento pallavolistico romano, nella stessa giornata, si disputerà anche un incontro del campionato regionale di serie D femminile sul taraflex rosa della serie A.

La gara, con fischio di inizio alle ore 16 presso il Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio, vedrà coprotagoniste le formazioni della Roma Volley Club Under 16, che partecipa al campionato di serie D, e la Roma7 Volley per un altro imperdibile appuntamento con il volley capitolino. La terza iniziativa coinvolge tutte le scuole di Roma. Infatti, mercoledì 23 novembre alle 20.30 presso il Palazzetto di Guidonia Montecelio, quando le Wolves giocheranno la settima giornata di regular season, è stato indetto lo Wolves School Day con ingresso gratuito per tutti gli studenti, corpo docente e ausiliario di tutte le scuole romane. Sarà sufficiente inviare un’email ufficiale da parte della scuola con l’elenco dei partecipanti appartenenti alla stessa per avere diritto al pass gratuito per la partita di serie A. Anche gli eventuali accompagnatori, non appartenenti alla scuola, beneficeranno di una tariffa ridotta di soli 5 €.