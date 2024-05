Il sogno che Anna Adelusi vuole realizzare a Roma: diventare un posto 4 con i fiocchi

Si dice sempre che si torna dove si è stati bene. Per Anna Adelusi la Capitale non è una semplice città: nata a Carpi nel 2003 (il prossimo 10 giugno compirà 21 anni), il suo ritorno alla Roma Volley Club è graditissimo e rappresenterà per lei la terza stagione di fila in Serie A1. Nella stagione 2020-2021 ha infatti esordito in serie A2 proprio con le Wolves contribuendo alla conquista della prima promozione nella massima serie della società giallorossa.

Ha poi giocato nel Club Italia nella stagione successiva ed esordito in serie A1 nel 2022-2023 con Il Bisonte Firenze. Anna ha giocato l’ultima stagione in serie A1 a Cuneo, interrottasi a metà gennaio per un infortunio: fino a quel momento era stata tra le 20 attaccanti più prolifiche della massima serie con 11,5 punti di media a partita.

Ha giocato in tutte le selezioni nazionali giovanili, vincendo con la maglia azzurra la medaglia d’argento al Campionato del Mondo Under 21 nel 2023 venendo premiata come miglior attaccante del Campionato. Giocatrice grintosa, dotata di grande elevazione e potenza, torna a Roma sua città adottiva, avendo studiato e giocato sia a livello giovanile che seniores nella Capitale.

La ds della Roma Volley Club, Barbara Rossi, ha svelato un dettaglio piuttosto gustoso sul suo ruolo: “Conosciamo le caratteristiche tecniche e fisiche di Anna, quando si è prospettata la possibilità di riaverla a Roma con un cambio di ruolo importante, Anna entrerà nel roster come posto 4, abbiamo pensato che volevamo essere parte di questo cambiamento, anche se Anna in questi anni si è sempre allenata in ricezione, e non va dimenticato che anche nella prima stagione con noi era stata inserita in questo ruolo. Ci vorrà tempo e lavoro per vedere come Anna si immedesimerà nella nuova posizione, noi siamo fiduciosi, ha doti fisiche impressionanti, l’intelligenza e la giusta volontà per togliersi soddisfazioni, e noi con lei”.