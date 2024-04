Sofia Valoppi saluta Roma, il messaggio è da brividi: “Due anni meravigliosamente inaspettati”

Un anticipo di quello che sarebbe stato il futuro c’era stato domenica sera, poco dopo gara-2 dei play-off tra Roma Volley Club e Conegliano. Sofia Valoppi, vera e propria rivelazione dell’attuale stagione di A1 femminile, era stata intervistata da RaiSport, lasciando intendere una carriera imminente lontana dalla Capitale. Queste le sue parole a caldo: “Il futuro è tutto ancora da scrivere, spero di ritornare qua perché Roma è casa mia. Penso sia giusto scoprire il mondo della pallavolo intorno a me. Quest’anno è stato straordinario ma anche io mi voglio costruire piano piano e soprattutto voglio tornare in A1 con molta più consapevolezza di me stessa”.

Nelle ultime ore, il giovane libero romano ha invece affidato ai social il suo saluto a quella che non è una semplice squadra, ma una famiglia: “Sono stati due anni meravigliosamente inaspettati. Mi sento di ringraziare dalla prima all’ultima persona che ha fatto parte di questo percorso magico. Roma per me è tante cose ma soprattutto é e sarà sempre la mia casa, la cosa di cui andrò sempre più fiera, e giocare qui é stato un vero onore. Grazie alle mie compagne per essere state delle splendide compagne di viaggio e per avermi dato la possibilità di essere 'Sofia' nel luogo che amo di più. Grazie allo staff, alla società e soprattutto ai tifosi, mi avete fatto sentire amata per la prima volta e non lo dimenticherò. Auguro a tutti di passare tanti altri anni come questi. In bocca al lupo per il futuro, sono sicura che sarà radioso come voi. Vi voglio bene”.