Sofia Valoppi non è più una sorpresa: contro Conegliano un match da veterana

Agatha Christie ci ha insegnato che per una prova servono tre indizi, ma esistono pur sempre le eccezioni. Una di queste è Sofia Valoppi, libero dell’Aeroitalia SMI Roma, che ha confermato quanto di buono visto un mese fa al PalaTiziano contro Scandicci. La giocatrice 20enne ha bissato l’ottima prestazione dello scorso 16 dicembre giocando una partita con la P maiuscola ieri pomeriggio in uno degli impegni più difficili della stagione per le Wolves. Per la prima volta in questo campionato, Sofia ha disputato l’intero match dimostrando di essere una garanzia nel suo ruolo e non facendo assolutamente rimpiangere Martina Ferrara.

D’altronde, aveva di fronte le prime della classe, l’Imoco Conegliano, e soprattutto la principale collega da cui non può non trarre ispirazione, Monica De Gennaro. Roma ha conquistato un punto che alla vigilia dell’incontro sembrava quasi impossibile, ma la squadra di coach Cuccarini è stata addirittura in vantaggio al terzo set, facendo letteralmente esplodere il palazzetto di Piazza Apollodoro. Merito di una concentrazione altissima di tutte le ragazze scese in campo, a partire proprio da Sofia Valoppi. Ancora stamattina i tifosi presenti hanno sicuramente negli occhi le sue ricezioni che hanno vanificato tanti attacchi delle campionesse trevigiane e i recuperi generosi molto apprezzati dal pubblico.

I numeri sono dalla sua parte: basta analizzare i tabellini dei cinque set disputati per notare percentuali molto interessanti. Le ricezioni perfette (quelle che rispondono a criteri come la traiettoria della palla e la posizione del campo in cui la stessa potrebbe cadere) hanno registrato un buon 33%, mentre le ricezioni positive (perfette + quelle che consentono al palleggiatore di giocare in primo tempo) hanno raggiunto il 46%. Inoltre, su 46 ricezioni complessive gli errori sono stati appena 5, altro dettaglio di non poco conto. In poche parole, Sofia Valoppi sta piacevolmente abituando i tifosi dell’Aeroitalia SMI a queste prestazioni che infondono tanta sicurezza.