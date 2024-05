Sofia Valoppi conquista l’Azzurro: il libero romano convocato dalla Nazionale Under 22

Nell’ultima stagione ha dimostrato quanto le donassero il giallo e il rosso, ora vuole ben figurare anche con un altro colore. La carriera di Sofia Valoppi si tinge d’Azzurro dopo che sono state rese note le ultime convocazioni relative alla Nazionale Under 22. Su segnalazione del DT delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli, sono state scelte 16 atlete per il primo raduno della stagione 2024. Le azzurrine si ritroveranno da martedì 14 a giovedì 23 maggio a Lecco.

Per il tecnico sarà l’occasione per iniziare a preparare al meglio l’appuntamento clou della stazione; la Nazionale Under 22 femminile, infatti, dal 1° al 7 luglio parteciperà ai campionati europei di categoria che si giocheranno in Italia nelle città di Lecce e Copertino. Mencarelli ha deciso di affidarsi anche a Sofia dopo la splendida stagione in A1 con la maglia della Roma Volley Club.

Le 25 partite giocate nella massima serie del volley femminile e l’ottimo 34,7% per quel che concerne le ricezioni perfette ne hanno fatto uno dei profili più ricercati per il mercato (ha accettato di recente la proposta dell’Omag Marignano in A2) e per le Nazionali del futuro. Durante il collegiale in Lombardia la Nazionale Under 22 femminile disputerà degli allenamenti congiunti con una serie di squadre universitarie degli Stati Uniti.

I primi test sono in programma il 15 e 16 maggio rispettivamente alle ore 19.30 e 16 con la Purdue University, mentre domenica 19 (ore 19.30) e lunedì 20 maggio (ore 16) le azzurrine svolgeranno un doppio allenamento congiunto con la squadra americana appartenente alla Pennsylvania State University. Infine il 22 maggio la squadra guidata da Marco Mencarelli giocherà con la l’University of Minnesota Women's Volleyball. In poche parole, per la giocatrice che compirà 21 anni a luglio e che è originaria della Garbatella si tratta dell’ennesimo attestato di stima che impreziosirà il suo curriculum sportivo.