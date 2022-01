Smi Roma vola in Sardegna per il recupero con la Silvio Pellico Sassari

Dopo il successo sul campo di Tortolì la Smi Roma Volley è impegnata nuovamente in Sardegna per la seconda trasferta di fila, stavolta la squadra di Fabio Cristini affronterà sabato alle ore 15.00 la Silvio Pellico Sassari, recupero valido per la seconda giornata di campionato. In questa fase i romani stanno provando a recuperare qualche match rinviato a causa dei contagi, ma soprattutto vogliono ritrovare anche la continuità nel gioco. La squadra è stata ferma oltre un mese, si sta rimettendo in carreggiata con la speranza di riprendere la stagione regolare quanto prima, oltre a quello di sabato ci sono ancora i match con Sant’Antioco e Sarroch da disputare per il girone di andata. Sassari è al nono posto in classifica con 8 punti, tre vittorie su otto gare giocate, mentre la Smi Roma è al secondo posto con 23 punti e 8 vittorie su 8. L’obiettivo sono i tre punti per tornare in testa alla classifica.

Le parole del capitano Lorenzo Rossi: “Classifica alla mano è una gara che ci vede favoriti, come tutte le partite nasconde però delle insidie e dobbiamo andare a Sassari con la massima determinazione. Veniamo da un periodo altalenante, non ci siamo allenati con continuità, non abbiamo ancora ritrovato il ritmo gara, siamo consci della realtà in cui viviamo, stiamo bene e in fiducia”