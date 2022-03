La Smi Roma la spunta al tie-break contro Sarroch

Quanta fatica per battere un Sarroch mai domo. La Smi Roma Volley riesce a conquistare la 16ma vittoria stagionale al termine di una partita di oltre 2 ore, infinita, terminata solamente 3-2 (25-22, 20-25, 25-19, 24-26, 15-7). Con questo successo i romani mantengono la leadership della classifica con 44 punti, ma per avere il quadro completo bisogna aspettare che tutte le altre squadre abbiano lo stesso numero di partite giocate. Mancano cinque gare al termine della stagione regolare, cinque finali come le ha definite il tecnico Cristini. Sarà una lunga battaglia, anche perché tra queste cinque ci saranno proprio le sfide contro la Lazio e in casa con la Roma 7 (fissato il recupero al 20 aprile alle ore 21.00). Tornando al match contro Sarroch, la Roma Volley ha avuto anche l’opportunità di chiudere sul 3-1, ma ha sprecato un match point, al termine di un set in cui si è trovata anche sul +5. È stata una partita avvincente, in cui la Smi è andata a fasi alterne, priva di De Fabritiis e Panici a banca e con Rossi al rientro in non perfette condizioni. Ma era comunque importante vincere e mantenere il giusto trend.

Il pensiero del capitano Lorenzo Rossi: “E’ stata una partita intensa, entrambe hanno avuto problemi tra infortuni e covid, siamo stati bravi a rimanere uniti nonostante le assenze, peccato perché potevamo chiuderla prima, ma va dato merito all’avversario che con la tenacia e i cambi è riuscito a rimanere in partita. Sono comunque soddisfatto, abbiamo vinto di squadra. Per quanto mi riguarda sono stato fermo 20 giorni, è stato difficile, ma grazie al nostro preparatore Giovanni Di Maio ho fatto un bel lavoro. Sono partito bene, poi ho perso di brillantezza, ma ripeto va bene così”.