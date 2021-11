La Smi Roma schianta Roma 7 e fa suo il derby

Vittoria e primato in classifica. La Smi Roma Volley fa poker e vola in vetta alla classifica. La squadra di Fabio Cristini fa quattro su quattro, battendo fuori casa la Roma 7 per 3-1 di rimonta. Dopo aver perso il primo set ai vantaggi per 26-24, annullando ben tre set poi, dal secondo set i giallorossi hanno cambiato marcia e hanno alzato il livello di gioco, giocando meglio in cambiopalla e fase break. Punto su punto nel secondo set, in cui la Roma Volley l’ha spuntata ancora ai vantaggi per 25-23. Nel secondo e terzo set più Roma Volley che Roma 7, infatti Rossi e compagni sono usciti alla distanza vincendo per 25-20 e 25-21 gli altri parziali.

Un successo importante contro una formazione che non aveva mai perso. Prossimo fine settimana si torna in casa contro la Fenice. Il pensiero del tecnico Cristini: “Una partita molto difficile soprattutto in casa, l’approccio è stato un po’ contratto, forse troppi pensieri e anche preoccupazione, poi ci siamo sciolti esprimendo il nostro gioco e infilando tre set consecutivi. È stata una gara combattuta, un altro passo è stato compiuto nel nostro cammino, ma la strada è ancora lunga, il nostro obiettivo è giocare partita dopo partita senza pensare al futuro. Ora sotto con la Fenice”.