La Smi Roma schiaccia Tortolì e vede la capolista

La Smi Roma Volley archivia la pratica Airone Tortolì in 68’. Un netto 3-0 (25-16, 25-22, 25-19) che lancia la formazione romana nei piani alti della classifica e insidia il primato del Cus Cagliari,anche se i romani devono recuperare ancora due partite.

La gara ha avuto poco da dire sul piano tecnico con un ritmo basso e una Roma che ha visto in campo Panici a banda al posto di Sablone, Donnini al posto di capitan Rossi e Franchi de’ Cavalieri in alzata su Monti. Una Roma che ha amministrato bene nel primo e nel terzo set. Sul finale di secondo set qualche errore di troppo della formazione giallorossa stava facendo rientrare in carreggiata Tortolì. Una partita da mettere in archivio e preparare le prossime con Isola Sacra e Sarroch in casa in attesa dei recuperi con Sant’Antioco e Roma 7.

Sul momento che sta vivendo la Smi Roma Volley è intervenuto Dario Panici: “Dobbiamo ritrovare la continuità e anche i giusti meccanismi prima di Natale. Stiamo lavorando per tornare a quel livello di gioco e di consapevolezza. Un jolly ce lo siamo già giocato a Cagliari, non possiamo più sbagliare, quella sconfitta ci ha insegnato. Non dobbiamo concedere niente perché contro di noi giocano tutti con il dente avvelenato”.