Smi Roma con Roma 7 è spareggio playoff

Una partita che non ha appelli. Un match che sa di spareggio playoff. Una partita che vale oltre la rivalità cittadina, vale più dei tre punti messi in palio. Smi Roma Volley – Pol. Roma 7 non è e non sarà mai una partita come tutte le altre. Sottorete se ne vedranno delle belle, ci saranno tutte le componenti per vivere una serata (ore 21.15 al PalaFonte con diretta streaming sul canale YouTube della società) di grande volley. La miglior espressione del volley della Capitale in campo per giocarsi tanto di questa annata. Smi Roma al primo posto con 47 punti (17 vittorie e 1 sconfitta), mentre l’Amin 21 K Roma 7 è al terzo posto con 41 lunghezze incamerate (14 vittorie e 4 sconfitte), viene da una sconfitta con Sarroch. La gara di andata, vinta dalla Smi per 3-1, ormai è lontana parente di quello che esprimono le due squadre in questo periodo.

Dopo il match con la squadra di Morelli ci saranno altre tre partite con Sant’Antioco, Lazio e Casalbertone, tutte in trasferta. Il pensiero del tecnico Fabio Cristini: “La partita è molto importante, vincere vorrebbe dire aggiungere un piccolo tassello alla nostra corsa, in casa loro facemmo una piccola impresa. Tutti siamo fortemente motivati. Non arriviamo nelle condizioni migliori, dobbiamo recuperare qualcuno, ma tutti daranno il massimo”.