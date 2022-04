Smi Roma raddoppia: batte la Lazio e si prende derby e primo posto

Vittoria nella stracittadina contro la Lazio per 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) e primo posto matematico. La Smi Roma Volley raddoppia e conquista il successo contro la squadra biancoceleste in una partita che dal primo punto ha visto come protagonista la compagine allenata da Fabio Cristini. Con i tre punti è arrivata anche la matematica certezza del primo posto del girone H, che vorrebbe dire giocare nella prima fase playoff con il fattore casalingo favorevole. I giallorossi si stanno rimettendo in carreggiata, esprimendo un gioco migliore con il passare delle settimane e anche contro la Lazio si è vista una squadra in ripresa rispetto le ultime prestazioni.

Il pensiero del capitano Lorenzo Rossi al termine dell’ultima gara conquistata. “Era importante arrivare primi sia per valorizzare tutto il lavoro fatto finora, sia per avere una migliore posizione nei playoff. Siamo contenti di aver raggiunto questo primo obiettivo. Affronteremo questa settimana in ottica seconda fase, sabato prossimo sarà importante recuperare tutti nel ritmo gara. È da Natale che non mettiamo in campo la formazione titolare per via di Covid e infortuni, ma queste difficoltà hanno permesso di acquisire sicurezza e forza di gruppo”.

SMI ROMA - LAZIO PALLAVOLO 3-0

I PARZIALI: 25-19, 25-21, 25-17