La Smi Roma si prende i playoff, Olimpia battuta: 3-0

Squadra in casa Roma Volley

La squadra della Capitale, che fino allo scorso anno militava in serie A, ha centrato il primo obiettivo stagionale. Infatti, con due gare di anticipo della stagione regolare la formazione di Fabio Cristini ha maturato sul campo la possibilità di giocarsi gli spareggi promozione che partiranno dal mese di maggio, nella sua prima parte. Con il successo per 3-0 (25-20, 25-20, 25-18) sul campo dell’Olimpia Sant’Antioco, la Smi entra di diritto nei playoff. In classifica il vantaggio sulla terza Sarroch è di 8 punti, quando mancano due giornate al termine della regular season.

Si dovrà ora lottare per la prima posizione che garantirebbe un miglior piazzamento nella seconda fase, tre punti ci sono di vantaggio sulla rivale Lazio, avversaria della prossima giornata. Un match che può voler dire molto, poi l’ultima gara sarà contro Casalbertone. Il pensiero del tecnico Cristini: “Siamo stati bravi e attenti, loro rispetto all’andata hanno giocato un po’ sottotono, noi invece siamo stati abbastanza continui, è stata una trasferta dispendiosa. Ora ci concentriamo al match con la Lazio, teniamo ad arrivare primi”.