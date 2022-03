Smi Roma focus on: c'è la Fenice

È tornata al successo la Smi Roma Volley e ora deve continuare la propria marcia, dando costanza al gioco e ai meccanismi. Dopo tante settimane di stop i romani sembrano aver ripreso la retta via e anche la condizione. La prossima partita (domani alle ore 16) sul campo della Fenice rappresenta un altro, bel banco di prova per la squadra di Cristini. Un match da prendere con le molle contro una squadra giovane e ambiziosa che vorrà dimostrare ancora una volta tutto il proprio potenziale.

La Smi potrà contare su un roster di esperienza e sull’asse Monti-Rossi, che ha funzionato molto bene a Sarroch. In classifica la Roma è al terzo posto con due lunghezze in meno del Cus Cagliari, ma con due gare ancora da recuperare, mentre la Fenice è nella zona centrale con 6 vittorie e 8 sconfitte. Il pensiero del martello Daniele Sablone, ex di turno: “Loro stanno giocando bene e vengono da una serie positiva, sarà una gara difficile, sono cresciuti molto rispetto alla gara di andata. Esprimono un bel gioco veloce. Noi siamo pronti, ci sentiamo bene e siamo pronti per affrontare questo ostacolo. Siamo contenti non solo dei tre punti, ma di come sia arrivata la vittoria in Sardegna, sarà importante replicare domani sia dal punto di vista del gioco, sia del ritmo, facendo prevalere il nostro muro-difesa”.