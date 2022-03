Smi Roma contro Tortolì per l'assalto alla vetta

Un match da testacoda. Smi Roma Volley – Airone Tortolì (sabato alle ore 16.00 con diretta streaming sul canale YouTube della società) metterà di fronte una delle squadre di vertice contro un’altra che al momento non è riuscita a conquistare neanche un punto.

Insomma una gara che sulla carta non presenta particolari difficoltà per i romani, ma che deve servire loro per continuare sulla scia positiva delle ultime settimane, per continuare a tenere il ritmo gara alto e allo stesso tempo per recuperare quei meccanismi persi nel momento di stop del campionato. Sarà una partita molto importante per la classifica e anche per mettere fieno in cascina in vista del recupero con la Roma 7.

In graduatoria la situazione è molto incerta, la Roma Volley, che deve recuperare ancora due partite, è staccata di due lunghezze, la capolista è Cus Cagliari, mentre al secondo posto con +1 sui giallorossi c’è la Lazio, che sta disputando un ottimo campionato. Monti e soci vogliono i tre punti per rilanciare le ambizioni e recuperare terreno anche perché l’ultima nell’ultima partita di marzo verrà al PalaFonte Sarroch per un’altra sfida dal grande fascino. Servirà per questo ottimizzare al massimo ogni risorsa.