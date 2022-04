Smi Roma batte Sassari e fa un altro passo verso per il primo posto

Con la vittoria per 3-0 (25-7, 25-16, 25-13) contro la Silvio Pellico 3P Sassari salgono a 17 i successi stagionali della Smi Roma Volley. Una vittoria mai messa in discussione, un successo netto, tre punti fondamentali per la corsa ai playoff e al primo posto soprattutto. Una Roma che ha fatto di un sol boccone la compagine sarda, invischiata in piena lotta salvezza. Troppa differenza tra le due squadre, il divario è stato enorme e si è visto anche nel punteggio. Era importante per la squadra di Cristini continuare a fare risultato positivo e recuperare giocatori in vista degli scontri diretti con Lazio e Roma 7. In poche settimane ci si gioca l’accesso agli spareggi promozione e bisogna arrivare nella massima forma. Roma ha vinto e tiene ora d’occhio le rivali. In classifica sale a quota 47 punti. Le parole di Fabio Pregnolato al termine del match: “Siamo partiti molto bene, io ho giocato fuori ruolo, mi sono divertito molto. In campo tanti giovani stavolta, abbiamo avuto l’occasione di ruotare chi ha giocato meno. Gli scontri diretti saranno fondamentali per la classifica finale e i playoff”.