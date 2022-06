Serie A2 femminile, si separano le strade di Clara Decortes e la Roma Volley Club

Dopo due stagioni di alto livello è giunto il momento di dirsi addio. Clara Decortes non farà parte dell'organico che il prossimo anno dovrà lottare per riconquistare la serie A1: la LPM Bam Mondovì, formazione di A2, ha annunciato di aver messo sotto contratto l'opposto classe 1996 che due anni fa aveva contribuito alla promozione nella massima categoria nazionale mentre nell'ultima annata, pur avendo mostrato un buon rendimento, non è riuscita ad evitare la retrocessione delle capitoline. La società piemontese mette dunque a segno il primo vero colpo di mercato dopo la conferma del libero Veronica Bisconti.

Sempre nella formazione della provincia cuneese la giocatrice nativa di Seriate ritroverà coach Matteo Solforati, con il quale ha già lavorato nella Zambelli Orvieto nel 2018-19.

Queste le sue prime parole al sito ufficiale della sua nuova squadra: "Ho scelto Mondovì perché mi è sembrato un bel progetto, con tanta voglia di fare un altro campionato per divertirsi e per fare bene. E’ un ambiente molto caloroso, dove la pallavolo è molto sentita: per noi giocatori è bello andare in un posto dove c’è tanto seguito, dove la gente ama vedere le partite e segue la squadra. Sono sempre venuta a Mondovì da avversaria..e non è bello trovarsi dall’altra parte della rete, quindi sono sicura che giocare da “pumina” sarà stupendo!".

Ottimismo anche per il "reincontro" con Solforati: "Ho già giocato con Bibo e mi sono trovata bene. So che riusciremo a lavorare in maniera positiva anche quest’anno".