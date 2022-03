Si dividono le strade di Anguillara e Riccardo Sambucci

Separaziione consensuale in casa Anguillara Volley: Riccardo Sambucci non farà più parte del team romano a seguito di una decisione dovuta ad incombenze personali.

Ecco il comunicato apparso sui profili social della società:

La società Volley Anguillara Asd comunica che il proprio atleta Riccardo Sambucci non farà più parte della rosa della Prima Squadra. La decisione, assunta consensualmente con il giocatore e non senza reciproco dispiacere, è diretta conseguenza dell'aumentato carico di impegni personali e professionali dell'atleta. Ringraziamo Riccardo per il costante contributo che ha apportato alla causa biancoblu e gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua attività sportiva e professionale.

Intanto la prima squadra si prepara all'ostico impegno di sabato 5 marzo ore 19 contro Rione Terra Volley