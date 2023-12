La settima edizione del memorial Franco Di Bello

Domenica 17 dicembre 2023 ad Acilia presso l' ITC Ferdinando Magellano sito in Via Andrea da Garessio 109, si terrà il torneo di Volley S3 in memoria di Franco Di Bello.

Il memorial giunto alla sua settima edizione ricorderà Di Bello storico fondatore della Polisportiva Cali Roma XIII, società sportiva che ospita l’evento. La manifestazione si svolgerà fra le ore 09:00 e le ore 13:00 e vedrà confrontarsi l’ASD Volleyball Santa Monika, la KK Eur Volley e la Roma Volley Club.

Il 7° memorial Franco Di Bello gode del patrocinio della FIPAV – Comitato Territoriale di Roma.