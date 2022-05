Serie B1: Alessandro Nulli Moroni lascia la panchina dello United Pomezia

Alessandro Nulli Moroni non è più l’allenatore dello United Pomezia. Lo ha annunciato lo stesso coach della formazione romana tramite il proprio profilo Facebook. Nulli Moroni ha infatti pubblicato un lungo posto in cui ha parlato della decisione: “Si chiude oggi definitivamente la mia collaborazione con lo United Volley Pomezia. Sono stati tre anni straordinari sia come risultati sportivi sia come esperienze umane, vissuti in maniera così coinvolgente da togliere il fiato. Tantissime vittorie, alcune clamorose come Modena e Verona non le dimenticherò mai, alcune sconfitte come i play-off con CivitaLad sono state così forti ma così istruttive che anch'esse saranno indelebili nella mia memoria”.

Inevitabili sono stati i ringraziamenti: “Volevo pubblicamente dire grazie al presidente ma sopratutto all'amico Gianni Viglietti per avermi dato fiducia in un momento in cui nessuno me l'avrebbe data. Ho cercato con tutto me stesso di ripagarla e di ripagarlo al massimo delle mie possibilità. Mi ha dato l'occasione di allenare delle atlete fortissime che mi hanno dato molto di più di quello che io ho dato a loro. A loro, ed in particolare a quelle che forse e a ragione non mi hanno particolarmente apprezzato, devo moltissimo”.

Infine, un pensiero per il futuro: “Allo United Volley Pomezia auguro le cose migliori. sono sicuro che il percorso di crescita continuerà ancora meglio e con risultati sempre più prestigiosi. Le potenzialità ci sono tutte e quindi a loro va il mio più grande in bocca al lupo. Tiferò sempre per una realtà che ho visto nascere e che nel mio piccolo ho contribuito a far diventare grande. Io ricomincerò ad allenare finalmente, dalle bimbe, una nuova sfida per me che cercherò come al solito di onorare al meglio. Buona pallavolo a tutti”.