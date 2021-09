Serie B. Giacomo Diociaiuti è il nuovo libero di Genzano

Laha un nuovo libero. Si tratta di. Il ventiduenne, ex Fenice con esperienza nella categoria, approda alla corte di coach Alberto Gatto per il prossimo campionato di Serie B. Il nuovo arrivato in casa genzanese è stato subito attratto dalle prospettive societarie: “Il progetto della BCC Colli Albani Volley School è davvero interessante e soprattutto c’è tanta passione e ambizione da parte dei dirigenti. L’ambiente è davvero buono, ho ritrovato numerose persone con cui ho già lavorato molto bene”.

Giacomo Dioaciaiuti guarda con grande ottimismo al campionato: “Siamo un team di livello che può giocarsela con tutti su ogni campo. Si percepisce fame di vittorie, possiamo fare molto bene”. La Volley School Genzano è stata inserita nel girone I di Serie B, un raggruppamento equilibrato e con trasferte impegnative. Molto attesi sono i derby romani, vale a dire le tre sfide contro Volley Team Monterotondo, Marino Pallavolo e Volley Anguillara. L’esordio si sta avvicinando velocemente, bisognerà attendere il week-end del 16 e 17 ottobre quando i riflettori si accenderanno sulla Serie B nazionale, agguerrita come non mai in questa stagione. Genzano vuole dire la sua e il pubblico di casa è pronto a sostenerlo fino all’ultima giornata.