Serie B: Volley School Genzano rinnova l'accordo con Andrea Mancini

Laha deciso di rinnovare il proprio accordo con Andrea Mancini. Coachpotrà contare anche sulle prestazioni del centrale, classe 1998, ex Civita Castellana e con importanti esperienze in A2, per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie B Nazionale. Andrea Mancini si è proprio soffermato sul suo primo anno in casa genzanese. Ecco le sue parole a tal proposito: “È stato un anno particolare, dove lo sport come tutto il resto ha dovuto convivere con l’emergenza sanitaria. La pandemia ha alterato equilibri e intaccato in alcuni casi la serenità e tranquillità del gruppo, anche questo influisce sui risultati. L’auspicio è di aver superato questa situazione molto difficile”.

Il forte centrale della BCC Colli Albani Volley School si è poi sbilanciato sulla prossima stagione: “I nuovi innesti in rosa sono di ottimo livello. Ritengo che abbiamo le carte in regola per fare un campionato di alta classifica ma non sarà certo facile. Lo step iniziale è innanzitutto credere in noi stessi, perché abbiamo grandi possibilità quest’anno”. Il campionato della compagine laziale non sarà affatto semplice. La Volley School Genzano è stata inserita nel girone I di Serie B, un raggruppamento equilibrato e con trasferte impegnative.

Molti saranno infatti gli scontri in Campania: Nuova GS Olimpica Avellino, Ischia Pallavolo, Elisa Volley Pomigliano, Volley Casoria, Pozzuoli Volley, Volley Meta e Team Volley Napoli sono le formazioni che rappresenteranno la regione meridionale. Inoltre, non mancheranno i derby “romani” con Volley Team Monterotondo, Marino Pallavolo e Volley Anguillara. Infine, ci sarà anche una trasferta in Abruzzo, in occasione del match contro il Virtus Volley Paglieta (provincia di Chieti). L’esordio si sta avvicinando velocemente, bisognerà attendere il week-end del 16 e 17 ottobre quando i riflettori si accenderanno sulla Serie B nazionale, agguerrita come non mai in questa stagione.