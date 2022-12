Serie B ai box, l’analisi sul girone G in questa prima parte di campionato

Dopo undici giornate va momentaneamente in archivio il girone G del campionato di serie B di volley. Ma come è andata questa prima parte di stagione?

Considerando che le giornate totali sono 26, quello che si è compiuto fino ad oggi è poco più di un terzo di percorso ma inizia comunque a dare indicazioni concrete sulla situazione.

La classifica vede in testa Sarroch, la compagine cagliaritana capace di vincere 11 partite su 11 e di farlo sempre a punteggio pieno visto che i set persi sono appena 3.

Ad inseguire a 5 lunghezze di distanza ecco Energytime Spike di Campobasso, che con 28 punti, frutto di 9 successi e appena 2 sconfitte, si è conquistata con merito la seconda piazza.

In scia a quota 25 punti troviamo un terzetto niente male ovvero Colli Albani Genzano, Cus Cagliari e Armundia Virtus Roma. Poco più sotto, in zona metà classifica, ecco SS Lazio, con 21 punti, e Amin Roma 7 volley, 20 punti.

Più staccate e verosimilmente coinvolte nella lotta per non retrocedere, ecco Ner Appio Roma e Fenice Roma, appaiate a quota 12 e al momento fuori dalla zona rossa.

Fuori dalla zona rossa, seppur di un soffio, al momento c’è anche Volley Anguillara con 10 punti, abile a conquistare lo scontro salvezza con Stella Azzurra proprio nell’ultimo match prima della sosta.



Campionato tutto in salita per le ultime quattro della classe: a 9 punti troviamo Pallianus, tre lunghezze in più di Marino Pallavolo. Situazione difficile anche per Casalbertone, ferma a quota 5 punti, mentre resta fanalino di coda del girone G Stella Azzurra che al momento non è ancora riuscita a sbloccare la casellina punteggio.Mentre le squadre sono alle prese con il lavoro in palestra, si tornerà in campo nel weekend del 7/8 gennaio con la 12° giornata.