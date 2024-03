Serena Scognamillo, la pallavolista romana DOC che ha fatto impazzire la Roma Volley

Una data di nascita non casuale: la pallavolo era nel destino di Serena Scognamillo, libero romano che è alla sua prima esperienza in Serie A1 e che sta confermando quanto di buono visto nelle precedenti tappe della sua carriera. È infatti nata il 24 febbraio del 2001 e, spulciando tra gli archivi della Lega Volley Femminile, proprio in quella giornata si disputava un importante turno di campionato. Ventitré anni fa, in particolare, andava in scena il big match tra Reggio Calabria e Bergamo, le due squadre che si contesero poi lo scudetto in finale, titolo poi revocato.

Tra l’altro, curiosità non meno interessante, l’allenatore di allora delle bergamasche era Giuseppe Cuccarini, lo stesso che Serena ha contribuito a battere nel turno infrasettimanale di due giorni fa. La giocatrice romana è stata nominata MVP del match, non una scelta casuale. È soprattutto merito suo se Cuneo è stata capace di non subire la rimonta completa della Roma Volley, anche quando le piemontesi sembravano spacciate. Al tie-break, sul 13-9 per le capitoline, la partita non sembrava avere più molto da dire, invece Serena Scognamillo ha salvato tutto quello che poteva salvare fino al 18-16 che ha fatto impazzire lei e le sue compagne.

In questa prima esperienza in A1 sta facendo vedere come le impressioni giovanili sul suo conto non fossero sbagliate. Cresciuta nel prestigioso vivaio del Volleyrò Casal De’ Pazzi, tra il 2015 e il 2017 è stata protagonista in B2 per poi approdare in B1 dal 2017 al 2019. Il 2018 è stato un anno indimenticabile, tanto è vero che è stata nominata miglior libero della finale scudetto Under 18, conquistata con la maglia della propria città. Nel 2019 è arrivata poi la grande occasione con Sassuolo in A2, prima di passare al Martignacco (sempre nella seconda categoria nazionale).

Negli ultimi due campionati è stata uno dei punti di forza della Millenium Brescia, mentre la scorsa estate è arrivata l’opportunità dell’A1, per l’appunto con la chiamata di Cuneo. Non è una stagione semplice per la sua squadra, invischiata nella lotta per non retrocedere, ma con prestazioni come quella di mercoledì scorso si può accendere ulteriormente la speranza. Nei 18 match che Serena ha disputato finora, è stata capace di registrare un 29,4% per quel che riguarda le ricezioni perfette, l’obiettivo nelle ultime tre gare stagionali sarà quello di migliorare questa percentuale ed entrare nella Top-20 delle migliori ricevitrici del campionato.