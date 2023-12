Seimila ragazzi al Natale del Volley S3

Domenica 17 dicembre 2023 venitre palestre e palazzetti del Lazio si sono colorati e riempiti con 6mila bambini per la festa col Natale di Volley S3, la festa della Pallavollo.

Il Natale di VolleyS3 (ex minivolley) con il Patrocinio della Regione dal Comitato Regionale della Fipav e dai Comitati Territoriali è stata una festa dello sport che ha coinvolto gente di tutte l’età e che ha anticipato altri due grandi appuntamenti.

Il primo si terrà martedì 19 dicembre con un momento di memoria collettiva per ricordare un grande uomo di Pallavolo, Franco Favretto, antesignano dell’idea di un Volley S3 che fungesse da palestra educativa in città a misura di bambino. L’altro sarà il Memorial Favretto a maggio 2024.

Andrea Burlandi presidente della Fipav dichiara: “Una domenica da incorniciare e gli eventi proseguiranno fino alla domenica prima di Natale. L’entusiasmo dei bambini va a braccetto con la capacità delle società del nostro territorio di fare proselitismo e di coinvolgere tanti ragazzi che, oltre a vivere un momento che resterà indelebile nella loro memoria, potranno prendere l’abbrivio per crescere pallavolisticamente, innamorandosi sempre di più nel nostro meraviglioso sport. Ringrazio dirigenti e tecnici per il contributo e per la splendida sinergia che si è creata in tutti gli impianti dove si è giocato “.