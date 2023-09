Segnali incoraggianti dalla prima amichevole della Roma Volley Club: battuta Perugia

A meno di un mese dall’avvio del campionato di serie A1, la Roma Volley Club è scesa in campo, ospite della società S. Nilo nel Palazzetto dello Sport “Saverio Coscia” di Grottaferrata, per il suo primo test pre-stagionale con la formazione delle Black Angels Perugia militante in serie A2. La sessione di allenamento congiunto si è svolta su un totale di quattro set, tutti vinti dalle Wolves (25-21, 25-23; 18-16; 15-11), con la squadra di coach Giovi brava a mantenere accesa la contesa, mantenendosi anche in vantaggio per una parte del secondo e terzo set. Un test-match che ha dato alle padrone di casa buoni segnali in tutti i fondamentali di gioco, offrendo numerosi spunti su cui impostare il lavoro di preparazione in vista della prima gara ufficiale fissata per domenica 8 ottobre sul campo della Megabox.

A disposizione di Cuccarini una squadra a ranghi ridotti, con le assenze di Plak e Madan ancora impegnate con le rispettive nazionali e di Melli e Correa messe a riposo precauzionale. Ciò non ha però impedito alle giocatrici presenti di esprimere a tratti una prova di qualità, testando le intese e i sistemi di gioco finora costruiti negli allenamenti tecnico-tattici. Bechis e compagne raccolgono così le indicazioni utili per tornare in palestra e riprendere l’intenso programma di attività sotto l'attenta supervisione dello staff capitolino.

Da segnalare la presenza di un pubblico numeroso accorso al palazzetto di Grottaferrata insieme alla delegazione de Il Branco per sostenere le Wolves nel loro primo incontro non ufficiale della stagione. È coach Cuccarini a commentare il primo test della Roma Volley Club: “È la nostra prima partita, ma per noi è stato un allenamento molto importante. Dal punto di vista del gioco abbiamo visto tante belle cose, alcune da sistemare, ovviamente. Ci sono stati diversi errori in attacco, ma questo fa parte del momento di preparazione in cui ci troviamo. Al tempo stesso, si sono visti tanti aspetti di gioco molto buoni e interessanti per il sistema che stiamo costruendo.” “È un buon gruppo: siamo ripartiti dal nucleo che la scorsa stagione ha vinto la serie A2 con alcuni nuovi inserimenti che si stanno rivelando molto positivi, sia dal punto di vista tecnico che della personalità.”