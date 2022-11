Secondo stop Fenice, Cus Cagliari sul velluto: 3-0

Arriva la prima sconfitta interna per la Fenice di Massimiliano Giordani che cade contro Cus Cagliari. Tre a zero il finale per gli isolani al PalaFerretti. Un primo set che ha messo in evidenza le qualità della formazione ospite - costruita per il salto di categoria - contro i giovanotti BlackOrange del presidente Benedetto Rocco.

Nel secondo set, comunque, c’è stata una bella prova di coraggio, orgoglio, e grande personalità, che ha messo in difficoltà la truppa guida da Ammendola. Poi però nel finale della frazione, l’esperienza ha fatto la differenza.

Anche il terzo set è stato decisamente più combattuto del primo, ma ormai la partita era incanalata sui binari ospiti. E alla fine i tre punti vanno a Cagliari.

Poco male per la Fenice, che adesso ha in testa il prossimo obiettivo in trasferta contro Appio di sabato 19 novembre. Un impegno sicuramente alla portata di Bucchi e compagni che dopo due sconfitte di fila hanno la voglia e l’intenzione di tornare a gioire. Intanto la Fenice rimane a quota otto punti in classifica dopo sei giornate, un buon bottino fino a questo momento.

FENICE ROMA – CUS CAGLIARI 0-3

I parziali: 10-25, 21-25, 13-25