Scontro salvezza delicatissimo per Acqua & Sapone Roma: domenica al PalaEur c'è Trentino

Dopo la bella prova valsa un punto contro Busto Arsizio, l’Acqua & Sapone Roma Volley Club si prepara per una sfida cruciale in ottica salvezza che la vedrà di scena domenica 27 marzo, al Palazzo dello Sport di Roma Eur, contro la formazione della Delta Despar Trentino di coach Bertini. L’incontro, valido per la dodicesima giornata di ritorno di regular season, inizierà alle ore 17.

I biglietti sono disponibili online al seguente link https://www.romavolleyclub.it/biglietteria-a1/ e presso i punti vendita Ticketone, oltre che al botteghino nel pre-partita dalle ore 15:00. La società ha predisposto condizioni estremamente agevolate per i partecipanti alla Run Rome the Marathon che faranno richiesta del biglietto menzionando il numero di pettorale della maratona, oltre alle tariffe speciali per i tesserati Fipav e per tutti i tesserati delle Federazioni affiliate al Coni e alle agevolazioni per le scuole, tutte acquistabili presso la Segreteria RVC all’email wolves@romavolleyclub.it

Come la formazione di casa, anche la Delta Despar Trentino cercherà di conquistare punti per continuare a sperare nella salvezza, dopo le recenti sconfitte con Novara (1-3) e Busto Arsizio (3-0). Nel turno d’andata, terminato per 3-0, la squadra guidata in cabina di regia dall'americana Raskie ha firmato una prestazione senza errori, incontrando una Roma poco risoluta e concreta.

L’Acqua & Sapone Roma occupa attualmente la tredicesima posizione in griglia a quota 17 punti, a +1 da Trentino (16), subito dietro alle dirette concorrenti Casalmaggiore (19), Perugia e Bergamo (20), Vallefoglia (21). Per le capitoline guidate in panchina da coach Mafrici, questa domenica sarà fondamentale dettare il ritmo sin dagli scambi iniziali e bissare il gioco espresso dal terzo set in poi domenica scorsa contro le "Farfalle", a partire dall’ottima correlazione muro-difesa, all’offensiva penetrante con cui Stigrot e compagne hanno dimostrato di poter tenere il livello della massima categoria. Una gara da disputare in campo e sugli spalti: il calore del pubblico romano sarà infatti fondamentale per dare alle giocatrici quella energia in più necessaria a risalire la classifica e a compiere il tanto sperato scatto finale.

Andrea Mafrici, primo allenatore dell'Acqua & Sapone Roma Volley Club:

"Domenica giochiamo con una squadra composta da elementi validi, al di là della posizione in classifica che ricopre. Ma lo stiamo vedendo bene quest'anno, la differenza viene fatta spesso dal dettaglio più che dai singoli giocatori. Trentino verrà qui affamata di punti, proprio come noi, e si giocherà il tutto per tutto. Sarò una gara difficile, ad altissimo tasso 'emotivo' da entrambe le parti, per cui servirà lucidità e più serenità possibile. Mi auguro inoltre ci sia la giusta aggressività sin dalla prima battuta, per dimostrare che qui non sarà facile per loro. Faremo di tutto per non dargli la possibilità di portare a casa punti con noi".