Lo scontro salvezza dice Ner Roma, Casal Bertone al tappeto: 3-1

Finisce con un meritato 1-3 per N.E.R. lo scontro con Casal Bertone.I parziale dicono 13-25, 23-25, 25-17, 24-26, dimostrando quanto la gara sia stata combattuta fino all'ultimo. È un successo che dà morale alla compagine di romana che con questi punti si tira momentaneamente fuori dalla bagarre playout.

Il capitano Stefano Priori, commenta così il match: "Partita decisamente tosta a livello psicologico e a livello di classifica. Siamo entrati consapevoli che dovevamo dare tutto per guadagnare 3 punti contro una squadra con cui ci giochiamo la salvezza. Primo set partiti benissimo e, nonostante un accenno di rimonta da parte del Casal Bertone, siamo riusciti a portare a casa il set. Con il secondo set vinto sembrava che potessimo portare a casa la partita ma il Casal Bertone è stato bravo a recuperare nel terzo set. Il quarto si è giocato punto a punto fino al 24-26 per noi, questi sono punti fondamentali per la classifica. Nonostante l'assenza di un giocatore fondamentale come Ricci, la panchina è entrata subito in clima partita e ha dato una grossa mano per l'esito della stessa. Ora dobbiamo concentrarci subito per la prossima gara contro un'altra squadra ben organizzata come Roma 7. La vittoria è stata un bel regalo di matrimonio per il coach Pistilli e sua moglie Claudia ai quali vanno i più sentiti auguri da parte di tutta la squadra"

Casal Bertone - Ner Roma 1-3

I parziali: 13-25, 23-25, 25-17, 24-26

I convocati:

Nicolò Rossi, Gianluca Cervini, Gabriele Pratesi, Stefano Priori (k), Francesco Danese, Luca Caruso, Fabio Noccioli, Federico Farina, Gianluca Grippo, Giuseppe Tomei, Fabio Battisti, Matteo Palombi, Giovanni Ippolito, Davide Balducci

Primo allenatore Lorenzo Pistilli

Secondo allenatore Giampiero Scatigna

Scoutman Camilla Ricottini