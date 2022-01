Acqua & Sapone Roma, domenica scontro salvezza con Perugia

Dopo le due trasferte consecutive, l'Acqua & Sapone Roma Volley Club torna sul campo del Palazzo dello Sport di Roma Eur per affrontare la Bartoccini Fortinfissi Perugia di coach Luca Cristofani in quella considerata, per entrambe le formazioni, una sfida molto importante in vista dell'obiettivo salvezza. L'incontro, valido per la quarta giornata di ritorno, è programmato per domenica 30 gennaio alle ore 17.

I biglietti sono disponibili online al seguente link https://www.romavolleyclub.it/biglietteria-a1/ e presso i punti vendita Ticketone, oltre che al botteghino nel pre partita dalle ore 15:00. Considerando l'importanza della partita per la classifica, la società ha predisposto tariffe speciali per i tesserati Fipav e per tutti i tesserati delle Federazioni affiliate al Coni oltre alle agevolazioni per le scuole, tutte acquistabili presso la Segreteria RVC all'email wolves@romavolleyclub.it.

Perugia, che dovrà fare a meno di Diouf, non più giocatrice del club umbro, è reduce da una sfida ad alta intensità contro Busto Arsizio in cui ha saputo tenere banco in più occasioni al livello delle Farfalle, senza però riuscire a imporsi nel parziale. Nel weekend, Bongaerts e compagne arriveranno nella capitale con il solo obiettivo di ritrovare punti preziosi e l'equilibrio necessario per continuare la propria corsa alla salvezza. Attualmente la squadra di Cristofani è ultima nella classifica provvisoria a quota 8 punti, uno in meno di Roma, ma con una gara disputata in meno.

Altrettanto determinata è l'Acqua & Sapone che, dopo il recente successo al tie-break ai danni di Casalmaggiore, ha riacquisito consapevolezza e fiducia nei propri mezzi grazie anche alla prestazione esemplare della capitana Stigrot (38 punti). In una classifica ancora tutta da decidere, le capitoline sono consapevoli che una vittoria piena le porterebbe sempre più vicine all'obiettivo prefissato. Fra la squadra di Saja c'è anche tanta voglia di riscatto: l'andata terminò 3-0 per Perugia, in quell'occasione la formazione romana non riuscì a imporsi e contenerne l'offensiva avversaria. Fondamentale sarà il calore e il supporto del grande pubblico romano che dagli spalti sosterrà le Wolves anche in quest'altra impresa.

Hanna Klimets, opposta dell'Acqua & Sapone Roma Volley Club, ha commentato la sfida alle porte:

"L'incontro di domenica è molto importante per noi e per tutta la società, soprattutto in questa precisa fase della stagione. Il fatto che giochiamo in casa al cospetto del nostro meraviglioso pubblico rappresenta per noi un'occasione che andrà sfruttata al massimo. I tifosi sono come il settimo giocatore in campo e ci hanno sempre dato tanta forza quando ne avevamo bisogno. È molto importante per noi quindi affrontare questa gara al Palazzo dello Sport. Quindi combattiamo tutti insieme per la vittoria. Perugia è una buona squadra molto capace in attacco e insidiosa dai nove metri. Entrambe abbiamo fame di punti. Sarà sicuramente una bella sfida"