È scontro al vertice tra la Smi Roma e Cus Cagliari

Ci vorrà la migliore Smi Roma Volley per affrontare e battere il Cus Cagliari. Sarà un bel banco di prova, un match molto delicato (in programma domenica alle ore 16), vuoi per la classifica al quanto incerta e corta, vuoi per la situazione che sta attraversando la stessa squadra romana. Il bicchiere è comunque sempre mezzo pieno, i ragazzi di Cristini hanno collezionato fino a questo momento solo vittorie, perdendo solo due punti in casa con Lazio e Virtus Roma.

Qualche difficoltà si è registrata però nell’ultima gara interna quando i giallorossi hanno faticato per avere la meglio e conquistare il successo, la Smi Roma dovrà ritrovare non solo quei meccanismi che l’hanno contraddistinta prima della sosta natalizia, ma quella continuità nell’arco della stessa partita. All’andata finì 3-1 per la Roma Volley, oggi però la storia è completamente diversa rispetto alla gara di novembre.

È uno scontro al vertice di grande importanza anche per i possibili risvolti futuri. In questo momento Cagliari ha un punto in più e due partite in più. Roma vuole tornare a splendere. Il pensiero di Matteo Coggiola: “Per noi è un momento di ripresa, dopo le tante defezioni. In questo periodo dobbiamo recuperare la condizione e anche quei meccanismi che ci hanno contraddistinto nella prima parte. Questa partita è uno dei crocevia di questa parte di campionato, sono una squadra che punta in alto e con delle individualità spiccate a banda e al centro, giocare in Sardegna è sempre difficile, dunque grande concentrazione e determinazione”.