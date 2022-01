Sassari ko, la Smi Roma torna al comando: 3-1

Con la vittoria per 3-1 (25-14, 24-26, 25-19, 25-18) sul campo di Sassari la Smi Roma torna al comando della classifica. Nove vittorie su altrettante partite e un +2 sulla seconda della classe, la Lazio, che ha una partita in più. Insomma una squadra che continua a dettare legge su tutti i campi, vincendo un altro match importante. Di certo la lunga sosta non ha favorito la continuità, ma da ora in avanti Rossi e compagni, pandemia permettendo, potranno ritrovare il ritmo gara e anche il miglior gioco. Nel match di Sassari i romani hanno iniziato bene la gara, poi nel secondo set sono calati, ma hanno riperso la giusta marcia con una fase break importante sia nel terzo, sia nel quarto set, alzando il livello di gioco, una partita che ha dato indicazioni importanti, ma che ha evidenziato come non si possa abbassare la guardia con nessuno.

Siamo agli sgoccioli del girone d’andata, mancano da recuperare ancora due partite con Sant’Antioco e Sarroch. Il pensiero del tecnico Fabio Cristini: “I ragazzi stanno piano piano riprendendo confidenza con la partita, anche se ancora ci manca il lavoro di sei contro sei e anche i giusti meccanismi, ma sono fiducioso che presto li ritroveremo. Nel secondo set abbiamo commesso più errori individuali, mentre loro hanno giocato bene, ma comunque nel complesso è un risultato positivo, ora attendiamo indicazioni per le prossime giornate”.