Acqua & Sapone Roma, Stefano Saja sollevato dall'incarico

Stefano Saja non è più l'allenatore di Acqua & Sapone Roma. La sconfitta interna contro Perugia, che ha ricacciato la squadra giallorossa al penultimo posto in compagnia della Delta Despar Trentino (la quale deve recuperare due partite), è costata la panchina al quarantaseienne tecnico milanese, che era alla sua prima esperienza da primo coach nella massima serie. Una decisione sofferta da parte della società, ma sicuramente necessaria per cercare di dare una scossa ad una squadra che, dopo alcuni miglioramenti evidenziati nelle scorse settimane, è tornata ad evidenziare, contro una diretta concorrente per la salvezza, vecchi difetti che l'hanno dunque portata a questa nuova situazione di difficoltà. Si attende ora il nome del sostituto che verrà reso noto nelle prossime ore.

LA NOTA UFFICIALE - Così la società giallorossa ha comunicato l'avvicendamento alla guida tecnica della squadra:

"Nella serata di ieri, dopo una riflessione maturata all'interno del Consiglio Direttivo della società sulle difficoltà manifestate dalla squadra in questa stagione, con rammarico e pur apprezzando le qualità umane e il contributo fornito fino alla data odierna dal capo allenatore, si è ritenuto necessario procedere all'interruzione del rapporto di collaborazione con coach Stefano Saja.

La società, augurandogli il meglio per la prosecuzione della sua carriera, ringrazia Stefano per l'attività svolta e per l'impegno profuso. Nella giornata di domani verrà definita la composizione dello staff tecnico che guiderà la squadra fino al termine della stagione".