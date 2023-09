Il Volley S3 protagonista al Foro Italico per la nona edizione della Settimana Europea dello Sport

Prenderà il via sabato 23 settembre a Roma la nona edizione della Settimana Europea dello Sport – Be Active (European Week of Sport, EWoS), progetto nato nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini. L’iniziativa, co-finanziata dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene coordinata per l’Italia dal Dipartimento per lo Sport e realizzata in collaborazione con Sport e Salute.

La Federazione Italiana Pallavolo dal 23 al 25 settembre sarà presente con un campo di Volley S3 al #BeActive MultiSportVillage, allestito all’interno del Parco del Foro Italico di Roma, per dare l’occasione ai giovanissimi di provare la sana e divertente pratica della pallavolo. All’evento di Roma l’esperienza sarà resa ancora più entusiasmante e formativa grazie alla presenza di Smart Coach qualificati e animatori che accoglieranno tutti i piccoli partecipanti. EWoS coinvolge ogni anno in Europa decine di milioni di persone tra cittadini, famiglie, bambini, adolescenti e atleti in ben 40 Paesi Europei, con lo scopo di sottolineare la centralità dello Sport come elemento fondamentale nella crescita individuale, la salute e il benessere sociale. Partecipazione, Inclusione e Coesione, Innovazione sono le tematiche che caratterizzano l’edizione di quest’anno.

In Italia, EWoS 2023 vedrà protagonisti le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, Palestre, Circoli Sportivi, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i Comuni e le loro amministrazioni, sotto l’egida dello slogan ufficiale, #BeActive, sostenendo la campagna attraverso una significativa quantità di eventi sportivi sul territorio, in programma tra il 1° settembre e il 15 ottobre, così da generare un sistema di iniziative ispirate dai valori di EWoS 2023.