Volley A2 femminile, l'osteopata Diego Russo ancora in giallorosso

Diego Russo nato a Roma , 37 anni, sarà anche per questa stagione l’Osteopata della Roma Volley Club. Già terapista sportivo e posturologo, si diploma presso la scuola di Osteopatia CERDO a Roma, Diego è da sempre un grande appassionato della pallavolo sia come atleta agonista sia come professionista. Da diversi anni si occupa di formazione in qualità di Assistente alla Docenza in corsi di manipolazioni vertebrali e Docente presso il Master in Posturologia all'Istituto di Alta Formazione.

Ha conseguito Master in Manipolazioni Vertebrali Thrust Outside the Box”, Master in Manipolazioni Periferiche Thrust Outside the Box, Corsi di semeiotica clinica, Master in Manipolazioni Chiropratiche metodo Gonstead, Corso avanzato di Manipolazioni vertebrali Osteopatiche e Chiropratiche" di OMT training, Master in Fisioterapia Sportiva e in Posturologia Metodo Mezieres, Kinesiotaping oltre a diversi corsi post graduate.

Da diversi anni lavora con sportivi nazionali ed internazionali di differenti discipline sportive sia di squadra che individuali e nello specifico vanta un’esperienza quale Fisioterapista Sportivo della Roma Leones Lacrosse in Serie A e della Nazionale Italiana di questa specialità.

Diego, con la sua comprovata professionalità ed esperienza, completa, anche per questo prossimo corso, lo staff Sanitario e Fisioterapico che la società mette a disposizione della prima squadra.

Le sue parole:

“Sono felicissimo di questa conferma. Dopo un anno di conoscenza reciproca e dopo una prima esperienza in serie A femminile. E’ per me un segnale di apprezzamento del mio lavoro sia da parte delle giocatrici che della società. Tutto lo staff sanitario e fisioterapico è stato confermato e questo credo sia una cosa bellissima.”

“Sto preparando una scheda di valutazione che, in accordo con Roberto Vannicelli e Sandro Gennari, faremo compilare a tutte le atlete così da conoscere in anticipo eventuali traumi, infortuni o interventi chirurgici subiti in passato. Questo ci permetterà di coordinarci per programmare un lavoro di prevenzione e predisposizione alla performance. Le schede ci daranno informazioni pre-stagionali e verranno aggiornate periodicamente durante tutta la stagione.”

“L’osteopata può contribuire a prevenire le problematiche che insorgono da sovraccarico di lavoro durante la stagione. In particolare, sulla parte bassa della schiena, lombalgia, sulla spalla e sulle cervicalgie. Il dolore da sovraccarico funzionale è abbastanza comune nella pallavolo, possiamo intervenire preventivamente su colonna e spalla, per esempio, aiutando a sbloccare e limitare il fastidio funzionale, mettendo l’atleta di allenarsi con serenità. Diverso è, invece, l’approccio agli eventuali infortuni e l’attività di recupero conseguente.”

“A livello professionale ho da sempre trattato atleti e atlete di livello nazionale e internazionale. Nella pallavolo mi sento avvantaggiato dall’aver giocato per circa vent’anni, conoscendo il gesto tecnico e atletico che affronta la pallavolista. Lo scorso anno, sono entrato a preparazione iniziata ed essendo il mio primo anno in un club di serie A di pallavolo femminile, sono stato molto attento ad inserirmi gradualmente nel gruppo. Mi è servito moltissimo per comprendere i processi di staff in un club di alto livello. Oggi mi sento sicuramente più preparato a dare il mio contributo. Quest’anno il mio rapporto con lo staff tecnico, sanitario e fisioterapico è diverso, è stato più facile sentirmi subito coinvolto nell’attività programmatica.”

“Da appassionato di volley ed ex giocatore sono veramente entusiasta della squadra allestita quest’anno. Ci sono giocatrici fortissime, per esempio, Marta Bechis la considero da sempre una delle migliori palleggiatrici italiane, mi ha fatto proprio piacere sapere che sarebbe venuta a Roma. In ogni ruolo ci sono giocatrici di grande qualità, sono proprio convinto che sia una squadra forte e molto competitiva. Poi con coach Cuccarini, di cui non solo impressiona il curriculum, ma anche il parere di tutti coloro che ci hanno lavorato insieme negli scorsi anni, credo si possa puntare a fare molto bene.”

“Mando un caro saluto a tutto lo staff e alle giocatrici, non vedo l’ora di conoscere tutti ed iniziare a lavorare insieme. Tornare al PalaTiziano, per me, ha un significato speciale; proprio lì giocai e vinsi una finale giovanile U.16 contro Bracciano. Credo che quest’anno ci meritiamo un grande pubblico. Invito tutti i pallavolisti e i tifosi romani a seguirci perché sarà una stagione importante. Sicuramente lo spettacolo con il pubblico sulle gradinate del Palazzetto sarà ancora più grande. Seguiteci!”