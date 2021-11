Roma volley affronta la prima trasferta stagionale: ostacolo Virtus Roma

Prima trasferta di questa nuova stagione per la Smi Roma Volley, che nella quinta giornata della serie B maschile affronterà la Armundia Virtus Roma alle ore 16.30. La squadra di Fabio Cristini viene da due vittorie su due contro Lazio Pallavolo e Casalbertone, si tratta della prima uscita lontano dal PalaFonte. La squadra sta lavorando bene ed è anche serena nel costruire un nuovo modo di giocare dato dall’esperto alzatore Monti e da un gruppo di ragazzi di livello. La Virtus Roma nella prima giornata ha sconfitto Isola Sacra, mentre nella seconda è caduta al quinto set sul campo di Sassari. Sarà una sfida aperta tra due realtà che si conoscono e sono divise da un solo punto. La capolista è Roma 7 con due successi pieni. Le parole del tecnico Fabio Cristini alla vigilia: “Vogliamo dare continuità ai risultati anche perchè dopo questo match affronteremo Cagliari in casa e Roma 7 fuori. Abbiamo già testato il loro campo in amichevole, una struttura ostica, sarà un test impegnativo, dobbiamo approcciare bene tecnicamente e tatticamente, imporre il nostro gioco come fatto contro Casalbertone, loro avranno voglia di rifarsi, ma guardiamo a noi stessi”.