Volley A3, Roma centra la terza vittoria in fila in una settimana di fuoco

La terza vittoria in fila in una settimana di fuoco. Grintosa e con tanta energia, il Roma Volley Club batte Casarano 3-2 dopo due ore e mezza di battaglia. La formazione romana, in svantaggio al termine del terzo set, ha saputo riaprire i conti e soprattutto spazzare via l'avversaria nel quinto parziale da 15-9.

La terza vitttoria in tre giornate e giocate in una settimana: prima lo 0-3 a casa di Modica nella settima giornata, poi il 2-3 vittorioso a Sorrento come recupero della quarta giornata e infine il secondo tie break. Una classifica scalata in modo non indifferente: Roma è ora settima con 11 punti conquistati meritatamente.