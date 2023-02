Volley A3, Roma cala il tris: battuta Bari

Con la vittoria su Gruppo Stamplast M2G Green Bari per 3-1 la Smi Roma conquista la terza vittoria di fila. La compagine romana, dopo Modica e Casarano, supera anche quella barese, giocando una buona gara.

Dopo un periodo difficile di cinque sconfitte consecutive la squadra di Mauro Budani ha ritrovato la giusta verve e messo in cantiere ben quattro vittorie su cinque partite, testimoniando la buona vena, la stessa del girone di andata. Punti che non solo fanno morale, ma anche tanta classifica. Infatti, la Smi finita in acque non proprio limpide, oggi viaggia tra il nono e il decimo posto che vorrebbe dire una salvezza tranquilla, obiettivo principale del sodalizio capitolino. Roma contro Bari ha fatto una buona partita, a parte il passaggio a vuoto nel terzo set, ha controllato e chiuso nel rush finale del quarto set. Il pensiero a fine partita di Matteo Coggiola: “Abbiamo fatto il nostro dovere perché ci servono punti in ogni partita, abbiamo fatto una buona gara, anche nel set perso non abbiamo fatto male, loro sono una buona squadra, di esperienza. Abbiamo imposto il nostro gioco, ora però non dobbiamo abbassare la guardia”

Smi Roma – Gruppo Stamplast M2G Green Bari 3-1 (25-20, 25-12, 21-25, 25-23)

SMI Roma: Alfieri 3, De Fabritiis 8, Mercanti 6, Rossi 21, Sablone 13, Antonucci 16, Recupito (L), Cicchinelli S. 0, Cicchinelli A. 0, Coggiola 1, Acconci 0. N.E. Barone, Cieslak, Rosso. All. Budani.

Gruppo Stamplast M2G Green Bari: Leoni 3, Ciavarella 21, Giorgio 0, Paoletti 8, Wojcik 18, Persoglia 10, Rinaldi (L), Petruzzelli V. 0, Ferenciac 0, Petruzzelli F. 0, Martinelli 1, Deserio 2. N.E. Marrone, Ciccolella. All. Spinelli.