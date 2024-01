Roma Volley Club verso Busto Arsizio a caccia di punti pesanti

È tempo di rimettersi in viaggio per le Wolves. Dopo la lunga trasferta a Chieri, l’Aeroitalia SMI Roma si prepara per un’altra gara in esterna: questa volta la destinazione è Busto Arsizio dove domenica 14 gennaio le capitoline incontreranno le Farfalle guidate da coach Cichello nel terzo turno di ritorno del girone di ritorno di regular season. Con fischio d’inizio alle ore 19:30, il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e sul canale Volleyball World TV, disponibile solo per abbonati.

La squadra lombarda dopo 3 partite contro le big (Conegliano, Milano, Scandicci) affronta la partita con l’intenzione di muovere la classifica, che, al momento, la vede decima con 14 punti. All’andata, giocata al PalaTiziano, le due formazioni si erano affrontate senza esclusione di colpi fino al tie-break quando è stata una Roma più battagliera ad accaparrarsi la vittoria (3-2). Dal canto suo, anche Roma arriverà all’incontro con lo stesso obiettivo. Reduci da quattro sconfitte, due delle quali giocate ad alto ritmo fino al tie-break, le Wolves di coach Cuccarini lavorano sulle ultime rifiniture in vista della gara di domenica.

Per Bechis e compagne, ripetere la prestazione di carattere espressa nel turno di andata potrebbe essere fondamentale per trovare i punti e il morale necessari per inseguire l’obiettivo stagionale in vista del prosieguo del girone di ritorno. Le capitoline sono none sulla griglia con 18 punti all’attivo, subito dietro a Firenze (18), Vallefoglia e Pinerolo (21).

Così Martina Ferrara, libero dell’Aeroitalia SMI Roma, presenta il match: “Non è stato semplice giocare contro una squadra solida come Chieri. Abbiamo comunque archiviato la sfida, cercando di prendere più spunti possibili per i futuri incontri. A partire dalla sfida con Busto che sarà sicuramente avvincente e combattuta, dal momento che siamo due squadre entrambe alla ricerca di lunghezze con cui risalire la classifica. Affrontiamo un gruppo giovane che ha tanta voglia di riscattarsi. Noi abbiamo altrettanta voglia di continuare a crescere ed esprimere il nostro gioco. Sarà importante mettercela tutta per raggiungere il risultato, anche nell’ottica di continuare il trend positivo del girone di andata, e farlo con squadre del nostro calibro”.