Serie A2 femminile, la Roma Volley Club ringrazia gli abbonati in modo particolare

La Roma Volley Club Femminile punta al ritorno in serie A1 e non si dimentica dei propri tifosi. Così la società giallorossa ha annunciato una bella iniziativa per tutti coloro che hanno deciso di sottoscrivere l'abbonamento al prossimo campionato ed iscriversi al gruppo Roma Volley Fans Club avranno una corsia preferenziale per effettuare un primo contatto con giocatrici e staff.

Più nel dettaglio tutti i sostenitori che accetteranno una di queste due condizioni avranno la possibilità di salutare il gruppo squadra giallorosso in procinto di riprendere la preparazione. L'appuntamento è per il 2 settembre in occasione della seduta che le Wolves svolgeranno al Palazzetto di Frascati dalle ore 17 alle 19: la giornata verrà ricordata con il singolare nome di corederoma day, durante il quale sarà possibile scattare foto e magari scambiare quattro chiacchiere con le proprie beniamine.

La società giallorossa dunque si muove concretamente per fare squadra con tutto l'ambiente, tifoseria compresa. Servirà anche il suo apporto per venire a capo di un campionato che si preannuncia difficile ed insidioso malgrado i favori del pronostico di cui le ragazze di Cuccarini godono.