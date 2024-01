L’Aeroitalia SMI Roma ufficializza il rinnovo con coach Cuccarini fino al 2025

L’Aeroitalia SMI Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con coach Giuseppe Cuccarini per il rinnovo contrattuale per la stagione 2024/25. L’head coach alla guida delle Wolves dalla stagione 2022/23 ha, nel suo primo anno, guidato la squadra della capitale alla vittoria della Coppa Italia e del Campionato di serie A2, conquistando la promozione in serie A1. Nella stagione in corso, al termine del girone di andata, la squadra si è qualificata per i primi quarti di finale di Coppa Italia di serie A1 della sua storia e sta attualmente lottando a metà classifica per raggiungere la salvezza nella massima serie.

Il bilancio di coach Cuccarini con la squadra di Roma, dopo 45 gare ufficiali condotte sulla panchina giallorossa, vede un saldo positivo di 34 vittorie e 11 sconfitte. Queste le parole di coach Cuccarini dopo la conferma: “Sono molto felice di continuare il percorso intrapreso un anno e mezzo fa con la Roma Volley. Sono molto orgoglioso di quanto fatto finora, senz’altro dei risultati raggiunti, ma allo stesso modo anche della qualità del gioco e dell’attitudine mentale che la squadra esprime ogni volta che scende in campo. Ringrazio la società Roma Volley per la fiducia accordatami e per l’opportunità che mi viene concessa di continuare lo sviluppo del progetto tecnico che abbiamo costruito assieme, progetto tecnico a cui credo fortemente. Allo stesso tempo ringrazio tutte le giocatrici, le vere protagoniste dei nostri successi, per l’impegno che profondono nel lavoro quotidiano, tutti i componenti degli staff che supportano con la loro professionalità ogni bisogno delle giocatrici e fanno in modo che siano al massimo ogni volta che scendono in campo. Ringrazio infine tutti i nostri tifosi, in primis Il Branco, per il loro supporto: il loro calore e la passione che ci trasmettono ci spinge ad andare sempre più avanti. A tutti prometto il mio massimo impegno affinché il progetto Roma Volley abbia sempre più successo. Daje!”.