Aeroitalia SMI Roma, tutto esaurito al PalaTiziano per la grande sfida contro Conegliano

Per le Wolves è di nuovo tempo di sfide ad alta quota come quella che le vedrà impegnate sul campo del PalaTiziano contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, prima forza del campionato a quota 46 punti. L’incontro, valido per la quarta giornata di ritorno di regular season, è previsto per domenica 21 gennaio con fischio d’inizio alle ore 17. La diretta streaming sarà disponibile su Volleyball World, solo per i possessori di abbonamento. La corazzata veneta, squadra campione d'Italia in carica, è ancora imbattuta in questa stagione. Un percorso d’eccellenza che Haak e compagne, senza esclusione di colpi, vorranno continuare anche nel weekend alle porte, anche con l'obiettivo di tenere lontane dal primo posto della classifica le inseguitrici Milano e Scandicci, rispettivamente con 43 e 38 punti.

In occasione del turno di andata, sul campo del Pala Verde, la squadra di coach Santarelli si era imposta per tre set a zero, incontrando, a corrente alternata, una resistenza da parte delle giallorosse. L’Aeroitalia SMI Roma Volley, reduce dalla sconfitta a Busto, ha bisogno di ritrovare una certa continuità nella prestazione agonistica come nell’atteggiamento in campo. Domenica è chiamata ad affrontare un match sulla carta molto complicato, ma sicuramente utile per il prosieguo del campionato.

Il gruppo guidato in panchina da coach Cuccarini, consapevole dell’alto livello di gioco che caratterizza le avversarie, proverà a mostrare la migliore versione del suo gioco, sulla scia dell’entusiasmo e dell’intensità di gioco espressi nella prima metà della stagione. Questa volta, dalla loro, le capitoline avranno il calore e il supporto di un Palazzetto dello Sport che si avvicina al tutto esaurito grazie all'adesione e all'entusiasmo della Capitale.

A parlare tramite i canali ufficiali del club è stata la schiacciatrice Giulia Melli: "Sappiamo tutti che Conegliano, come Milano o Scandicci, è una corazzata. Noi veniamo da 5 sconfitte che alcune non definirei così. Il punto del 3-2 con Scandicci è quasi una vittoria per noi. Tutto di guadagnato. Conegliano l’affronteremo come tutte le partite, a testa alta e dando il nostro massimo. Dobbiamo trovare sicurezza e continuità, sarà difficile contro di loro ma ce la metteremo tutta”.

La giocatrice mantovana ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda invece l’importanza di trovare il tifo di di casa, come dico sempre, é la nostra forza in più. Tornare finalmente al PalaTiziano ci riempirà di forza e orgoglio, non potrà che essere un fattore in più per dare il nostro massimo. Cosa dire ai nostri tifosi? Di continuare a supportarci, sono fondamentali. Ci danno carica ed è quello che ci serve ora”.