Acqua & Sapone Roma torna alla vittoria! Firenze piegata in quattro set

Sul campo del Palazzo dello Sport di Roma, l’Acqua & Sapone trova una vittoria importante ai danni del Bisonte Firenze di Massimo Bellano (3-1 19-25; 25-23; 25-20; 25-17). Dopo un primo set sottotono, le Wolves, forti di una Klimets in grande spolvero eletta MVP dell’incontro con 28 punti messi a referto, hanno riagganciato le bisontine per poi superarle e mantenere le distanze decisive che sono valse la seconda vittoria stagionale e la prima fra le mura di casa.

La solidità a muro e la risoluzione nelle fasi di contrattacco hanno fatto la differenza nella metà campo giallorossa in cui tutto il sestetto capitanato da Lena Stigrot ha saputo arginare il gioco avversario.

Acqua & Sapone in campo con Bugg in regia e Klimets in diagonale, Trnkova’ e Ceconello al centro, Stigrot e Pamio in banda e Venturi libero; Firenze con Nwakalor opposta a Cambi, Sylves e Belien centrali, Sorokaite e Van Gestel schiacciatrici e Panetoni libero.

1° SET L’avvio di set procede in equilibrio fino al 5-5 quando Firenze preme l’acceleratore con Van Gestel e Sorokaite che tirano a tutto braccio (7-11). Un fallo a rete di Belien sembra però ridare speranza alle padrone di casa: con Bugg al servizio sono tre le lunghezze che le Wolves recuperano fino al riaggancio sull’11-11. Il gioco offensivo di Klimets e le difese di Venturi non bastano: Roma si fa trovare impreparata, costringendo coach Saja a fermare tutto sul 14-17. Al rientro in campo il tecnico giallorosso non trova la reazione sperata e Firenze prende il largo indisturbata fino al 19-25.

2° SET Firenze torna in campo con le stesse interpreti del set precedente e con la stessa carica offensiva scivola veloce sul tabellone. Roma, però, è sempre lì fino all’attacco di Stigrot che sul 7-7 ristabilisce gli equilibri. Risponde a tono Nwakalor che dimostra di meritarsi l’ampia fiducia della regista Cambi. Procedono appaiate le due squadre fino a quando Cecconello dai nove metri ricuce e firma il sorpasso (15-13). Le padrone di casa faticano, ma a testa alta mantengono il vantaggio e convincono con Klimets e Pamio fino al 25-23.

3° SET Come nel set precedente, Firenze riparte forte e ancora Roma tiene il ritmo (8-8). Le bisontine trovano nel mani-out una carta vincente per prendere le contromisure. Il gioco procede punto a punto con tanti errori dai nove metri per entrambe le formazioni e altrettante azioni di livello come le difese di Panetoni e la bordata di Stigrot che vale il15-14. Bellano, sotto di due, richiama a sé le sue, senza però trovare l'allungo sperato: l’ingresso di Knollema non basta e il pallonetto di Pamìo mantiene le distanze (19-17). Klimets da posto due compie il prodigio e trascina a sé tutta la metà campo giallorossa, anche Stigrot che firma il 25-20 e consegna a Roma anche il terzo set.

4° SET L’avvio della quarta frazione è anomalo con le Wolves subito al comando (7-4). In un momento in cui Roma non concede nulla, Nwakalor si gioca tutti i colpi a disposizione, ma il tabellone sentenzia +5 (14-9) con Bellano che ferma tutto. Il doppio cambio con Enwonu e Bonciani concede un po’ di ossigeno alle bisontine che però, nemmeno con le bordate di Graziani, riescono a tenere banco. Capitan Stigrot si prende tutto da prima e seconda linea, mandando in confusione la ricostruzione avversaria (21-11). In cabina di regia Cambi tenta ogni soluzione ma le Wolves con il braccio di Pamio si prendono il set (25-17) e la quinta giornata di campionato.

Hanna Klimets, opposta dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club e MPV dell’incontro:



“Questa vittoria è stata veramente importante per noi soprattutto oggi che siamo tornati a giocare fra le mura del Palazzo dello Sport di Roma. Abbiamo avuto qualche piccolo problema, ma con una mentalità vincente e un gioco di intelligenza siamo uscite da tutte le difficoltà, soprattutto nella fase di difesa in cui abbiamo sentito il supporto e l’energia di tutti gli spettatori. È solo un primo step per un futuro più grande."

Stefano Saja, coach dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club:

“Sono contentissimo. Era da un po’ che pensavo avessimo il bisogno di sbloccarci. Lavoriamo tanto in allenamento e sembrava che in partita non riuscissimo a mettere a frutto quello che facevamo durante la settimana. Oggi siamo riusciti a portare a casa una vittoria concreta e tre punti che sono importantissimi. È una solidità che ci dà tanta fiducia per il futuro. Un’occasione importante anche per la manifestazione Acqua & Sapone for Charity che per noi è un modo per star vicino alle donne e contribuire alla lotta contro la violenza sulle donne.”

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB - IL BISONTE FIRENZE



ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Trnkovà 6, Bugg, Cecconello 10, Venturi (L), Stigrot 18, Pamio 12, Klimets 28, Rebora. N.e: Arciprete, Papa, Avenia, Bucci (L), Decortes. All. Stefano Saja

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 9, Belien 7, Cambi, Sorokaite 13, Sylves 6, Nwakalor 26, Panetoni (L), Knollema 3, Enweonwu 1, Bonciani, Graziani 3. Non entrate: Diagne, Lapini, Golfieri (L). All. Bellano.

Arbitri: Merli Maurizio, Vagni Ilaria

Durata set: 23’, 27’, 27’, 24’ tot 01:52

Impianto: Palazzo dello Sport di Roma

MVP: Hanna Klimets

Spettatori: 750