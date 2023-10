Roma Today sarà media partner online 2023-2024 della Roma Volley Club

C’è un’importante novità che vede come protagonista la Roma Volley Club, neopromossa in Serie A1, che riguarda la nostra testata. Roma Today sarà media partner online 2023-2024 della società capitolina di volley femminile, una partnership strategica che si inserisce nella reciproca volontà di collaborare con realtà virtuose del territorio. Citynews è in costante crescita in tutt’Italia e ha scelto di ampliare lo spazio dedicato allo sport su tutte le sue testate locali. Una grande platea di 5,4 milioni di utenti al mese e più di 25,6 milioni di visualizzazioni mensili che hanno fatto conquistare alla società editrice online la leadership nel settore delle news di prossimità. Citynews è in costante crescita in tutt’Italia e ha scelto di ampliare lo spazio dedicato allo sport su tutte le sue testate locali.

Queste le dichiarazioni di Andrea Ceccarelli, responsabile Sviluppo, Comunicazione e Marketing della Roma Volley Club Femminile: "Siamo felicissimi di annunciare l’accordo raggiunto con Roma Today. Un grande player dell’informazione locale e nazionale che da quest'anno racconterà da vicino la Roma Volley Cub in serie A1. Grazie Roma Today!”. La nostra testata sarà presente alle partite casalinghe della squadra al PalaTiziano appena riaperto, a partire da domenica 15 ottobre 2023. Fra tre giorni le Wolves esordiranno tra le mura amiche contro la Fenera Chieri, nella speranza di poter raccontare un entusiasmante risultato sportivo e di pubblico dopo l’ottimo esordio in campionato dello scorso weekend (vittoria per 3-2 nelle Marche contro il Vallefoglia).