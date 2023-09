Per la Roma Volley Club è tempo di amichevoli: primo test pre-campionato contro Perugia

La Roma Volley Club chiude anche la terza settimana di preparazione con le Wolves che continuano a lavorare con spirito di sacrificio e motivazione per allestire passo dopo passo le fondamenta di questa nuova stagione alle porte. Il lavoro coordinato da coach Cuccarini e il suo staff troverà presto i primi riscontri pratici in occasione dei test pre-stagionali a partire da martedì 12 settembre quando Bechis e compagne scenderanno in campo in occasione della prima amichevole pre-season con la squadra di Perugia, militante in serie A2, allestita per tornare nella massima serie.

L’orario di inizio lavori è fissato per le 16:45 presso il Palazzetto dello Sport di Grottaferrata. Per il gruppo, nell’attesa del rientro di Plak e Madan, sarà la prima di una serie di appuntamenti volti a testare i meccanismi di gioco del gruppo giallorosso e lo stato di avanzamento della fase di preparazione fisica, nonché l’inizio di un costante percorso di crescita, sia individuale che di sistema.

A fare un punto della situazione è la centrale brasiliana Ana Beatriz Correa, entusiasta di questa nuova avventura nella Capitale: “Sono molto contenta di aver sposato questo progetto. Qui mi sento come a casa: appena arrivata a Roma sono stata accolta dal calore del gruppo e di tutto lo staff con cui mi sto trovando molto bene, sia dentro che fuori dal campo. Le ragazze sono coinvolgenti ma soprattutto volenterose di raggiungere gli obiettivi stagionali. Ci sono le basi per fare un buon percorso nella stagione che ci aspetta grazie soprattutto al coordinamento di coach Cuccarini che ci sta mettendo nelle condizioni di crescere giorno dopo giorno, sia dal punto individuale che come team. Quello italiano è il campionato più competitivo che conosco. È per questo che sono molto motivata a far bene da subito per ottenere i migliori risultati.”