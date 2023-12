La Roma Volley Club strappa un ottimo punto alla corazzata Scandicci: sfiorata la clamorosa rimonta

Due set da dimenticare e due da far vedere e rivedere ai prossimi avversari per far capire di cosa sia capace questa squadra. La Roma Volley Club dimostra di avere più vite di quelle proverbiali dei gatti e conquista un punto d’oro nel match del PalaTiziano contro la terza forza del campionato di A1 femminile, la Savino Del Bene Scandicci. Quando tutto sembrava perduto, con due parziali da recuperare, coach Cuccarini ha ridisegnato la squadra che non ha più sbagliato nulla. Peccato per il tie-break, ma contro ogni pronostico le Wolves hanno tenuto testa a un club che lotterà fino alla fine della stagione per lo scudetto. Manca una sola gara alla fine del girone d’andata e la Roma può continuare a sperare nella qualificazione alla Coppa Italia: accedono infatti alla manifestazione le prime otto classificate di metà campionato e attualmente le giallorosse sono settime con 17 punti, tre in più rispetto a Firenze e con quattro lunghezze di vantaggio su Vallefoglia. Ottime prove di Rivero (17 punti), Bici (15), Correa (11) e Schwan che ha chiuso in crescendo (10). Da sottolineare l'ingresso di Valoppi come libero proprio all'inizio della rimonta. Antropova nominata MVP del match.

Primo set: coach Cuccarini si affida al sestetto composto da Bechis, Correa, Bici, Melli, Rivero e Ciarrocchi con Ferrara libero. Il primo break è di Scandicci che piazza tre attacchi vincenti (3-6), costringendo subito le Wolves a una bella rimonta impreziosita dalle prodezze di Correa, Rivero e Bici (6-6). Roma ha il merito di bloccare sul nascere i tentativi di fuga della Savino del Bene come ben testimoniato dal momentaneo 10-10 agguantato con le unghie e con i denti e dal primo vantaggio giallorosso (13-12) che arriva grazie a un monster block di Correa. Sono i due ace consecutivi di Antropova a indirizzare il set, visto che da quel momento le ospiti diventano più precise e conquistano il vantaggio massimo fino a piazzare sei punti di fila che chiudono fin troppo in fretta il parziale.

Secondo set: Scandicci riparte con la stessa verve della seconda parte del primo parziale e questo atteggiamento si riflette nel 5-1 iniziale che prova a spaventare le padrone di casa. La ricezione di Roma soffre e Cuccarini è costretto a sfruttare il primo time-out sul 3-8. Il tecnico umbro prova a scuotere la sua squadra inserendo Schwan per Rivero ed è Bici a farsi carico degli attacchi più importanti, nella speranza che Scandicci non prenda il largo. Purtroppo il gap diventa preoccupante come nella frazione di gioco di partenza (11-17), al punto da rendere necessari due cambi, Muzi per Bechis e Madan per Bici. La situazione non cambia più e il set termina con la Savino Del Bene in pieno controllo con l’eloquente 25-14 che sancisce il 2-0.

Terzo set: Cuccarini opta per Rucli al posto di Ciarrocchi e Valoppi nel ruolo di libero. L’inizio è effettivamente più equilibrato e le Wolves costringono coach Barbolini a chiamare il time-out sul momentaneo 7-5 per le padrone di casa. Si torna in campo e il PalaTiziano impazzisce per l’ace del +3, peccato che i tifosi non abbiano fatto i conti con una Scandicci mai doma e capace di riequilibrare subito il punteggio e di riportarsi in vantaggio. In campo c’è però un’altra Roma che risponde colpo su colpo e rimane tenacemente ancorata al match. Una Rivero efficace come non mai trascina le compagne fino al +2 (18-16). Anche Bici ritrova lucidità e il momentaneo 23-20 è un vero piacere per il PalaTiziano: la Savino Del Bene rimette tutto in discussione riportandosi a una sola lunghezza di distanza, ma è Correa a regalare 2 set point alle compagne. Entrambe vengono annullate e servono i vantaggi per decidere le sorti di questo parziale. Ancora Correa toglie le castagne dal fuoco, il 26-24 dimezza lo svantaggio e accende il palazzetto capitolino.

Quarto set: Cuccarini conferma il 6+1 del set della riscossa giallorossa e l’avvio delle Wolves è veemente (4-2), grazie soprattutto ai colpi di Schwan. Sul 7-4 per la squadra di casa, Barbolini si vede costretto a fermare il gioco ma i tre preziosi punti di vantaggio della Roma Volley Club resistono a lungo. Anzi diventano anche più consistenti dopo uno spettacolare ace di Bici (14-9): quello giallorosso è un atteggiamento diverso rispetto ai primi due parziali e i tifosi non possono che credere nell’incredibile rimonta. Il 19-14 maturato grazie all’attacco di Antropova murato da Schwan è il più classico dei sogni a occhi aperti, poi ci pensa capitan Bechis a infiammare ulteriormente il PalaTiziano con uno dei suoi tipici colpi che assicura il 22-18. Con quattro palle set a disposizione e con l’attacco da posto 4 di Rivero si aprono le porte di un insperato tie-break.

Quinto set: le Wolves continuano a cavalcare l’onda e dimostrano di non avere alcuna intenzione di fermarsi. Schwan e Bici mantengono Roma ben presente in campo e anzi è Scandicci a inseguire più volte. Il cambio campo avviene sull’8-6 per le toscane e nonostante la buona volontà delle giallorosse, è la Savino Del Bene a mettere una seria ipoteca sul tie-break con i 4 punti di vantaggio che suonano come una sentenza. La squadra di casa paga lo sforzo compiuto per rimontare i due set iniziali e con sette palle match da sfruttare, la formazione di coach Barbolini chiude la pratica, tirando un sospiro di sollievo per il pericolo corso. Il tabellino del match:

ROMA VOLLEY CLUB-SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (16-25, 14-25, 26-24, 25-21, 7-15)

ROMA: Madan, Bechis 3, Rivero 17, Ciarrocchi 4, Ferrara, Rucli 3, Valoppi, Correa 11, Melli 6, Schwan 10, Muzi, Bici 15. All. Cuccarini

SCANDICCI: Diop 1, Zhu 14, Ruddins 7, Di Iulio 3, Villani, Ognjenovic 2, Parrocchiale, Armini, Nwakalor 8, Washington 15, Da Silva, Antropova 28, Herbots 5, Alberti 1. All. Barbolini