Roma Volley Club, Sladjana Mirkovic raccoglie la pesante eredità di capitan Bechis

Il primo acquisto della Roma Volley Club 2024-2025 parla serbo. Proviene infatti dalla nazione balcanica Sladjana Mirkovic, palleggiatrice classe 1995 che è anche il primo annuncio in assoluto per quel che riguarda il mercato in entrata delle Wolves. Originaria di Uzice, 185 centimetri, raccoglie un’eredità pesante come quella dell’ex capitano Marta Bechis, anche se la sua carriera parla da sola.

Dopo aver iniziato a giocare a pallavolo nella propria città, a 14 anni si è trasferita a Belgrado prima del grande salto nella stagione 2013-2014 con il Partizan. È con questa squadra che si è aggiudicata il campionato serbo e la Supercoppa, concedendo il bis con la maglia del Vizura e aggiungendo al proprio palmares la Coppa di Serbia. Nel 2016 prova la prima esperienza fuori dal propri paese, indossando la maglia del Telekom Baku e vincendo un nuovo scudetto.

La stagione successiva è stata protagonista in Polonia con Chemik Police (dove un anno prima, casualmente, aveva allenato coach Cuccarini), conquistando il campionato e la Coppa nazionale. Nel 2019-2020 è approdata in Italia, per la precisione a Bergamo, mentre nell’annata successiva è stata ingaggiata dalle turche dell’Eczacibasi con cui si è aggiudicata la Supercoppa 2020. Dal 2021 era in Romania mentre ora tornerà nelnostro paese a distanza di quattro anni. A dir poco invidiabile anche la sua bacheca con la Nazionale serba, visto che Sladjana può annoverare diverse medaglie di bronzo negli Europei e Mondiali giovanili.